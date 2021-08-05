Son dakika haberi! Manavgat'ta alevlerin sardığı evden anne ve babasını kurtaran adam, başka bir yangında yaralandı
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Son dakika haberi! Manavgat'ta alevlerin sardığı evden anne ve babasını kurtaran adam, başka bir yangında yaralandı

Son dakika haberi! Manavgat'ta alevlerin sardığı evden anne ve babasını kurtaran adam, başka bir yangında yaralandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen mahallede, alevlerin arasından anne ve babasını kurtaran Ferhat Okudan, daha sonra çıkan başka bir yangında yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen mahallede, alevlerin arasından anne ve babasını kurtaran Ferhat Okudan, daha sonra çıkan başka bir yangında yaralandı.

Kentteki bir otelde çalışan Ferhat Okudan (37), 9 gün önce Kalemler Mahallesi'nde başlayan orman yangınını haber alır almaz anne ve babasının yaşadığı eve geldi.

Alevlerin sardığı evden anne ve babasını çıkaran Okudan, daha sonra evlerine yakın bir bölgede çıkan yangının ortasında kalarak yaralandı.

Ferhat Okudan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otelde çalışırken annesinin arayarak "köyün yandığını" söylediğini aktardı.

Motosikletle köye geldiğinde yangının evlerine yaklaştığını gördüğünü belirten Okudan, sonrasında alevlerin sardığı evlerinden anne ve babasını güçlüklü çıkardığını anlattı.

Evlerine yakın bölgede daha sonra tekrar yangın başladığını ifade eden Okudan, şunları kaydetti:

"İki yangın arasında kaldım ama yangın o kadar hızlı geliyor ki... 30 saniye bekledim ya yangının arasında kalacağım ya da yangının arasına gireceğim. Traktöre bindim, ben gidiyorum yangın geliyor, en son dayanamadım yangının arasına girdim. Traktörle yangının arasından çıktım. 5-10 dakika hiç hissetmedim, daha sonra yüzüm yanmaya başladı. Kulağım yere düşmeye başladı, kıkırdaklar erimeye başlamış. Bacaklarımın yandığı hissetmeye başladım. Baktım bacaklarım yanmış, beş dakika sonra kolumu hissetmemeye başladım."

Sonrasında hastaneye gidip tedavi olduğunu anlatan Okudan, ağrıdan uyuyamadığını söyledi.

Okudan, "Başka hiçbir şey almadım, anne ve babamı aldım, çıktık. Evden bir toplu iğne bile almadık. Bizim iki tane evimiz vardı. Bir de malzemelerimizi koyduğumuz depomuz vardı. Depomuz doluydu, mazotumuz, gübremiz vardı. Hepsi gitti. Bir tane toplu iğne bile kalmadı." ifadelerini kullandı.

Anne ve babasının hasar tespit çalışmasından sonra yıkılan evlerinin bulunduğu yere gelmek istediğini belirten Okudan, "Benim doğup büyüdüğüm, yaşadığım... Bütün hatıralarım gitti sadece toprak kaldı. 10 dakikada yandı, 20 dakikada yıkıldı. 20 dakikada da temizlenir. Hepsi bir saat bile değil." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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