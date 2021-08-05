Son dakika haberi... Manavgat İlçesine bağlı Karaisa Mahallesinde orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor (3)
Son dakika haberler... Söndürme çalışmaları Yanan ormandan görüntü Söndürme çalışmalarına katılan uçaklar ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesine bağlı Karaisa Mahallesinde orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Söndürme çalışmaları
Yanan ormandan görüntü
Söndürme çalışmalarına katılan uçaklar ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesine bağlı Karaisa Mahallesinde orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş