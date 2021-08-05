Son dakika haberi... Manavgat İlçesine bağlı Karaisa Mahallesinde orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor (3)
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Son dakika haberi... Manavgat İlçesine bağlı Karaisa Mahallesinde orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor (3)

Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Söndürme çalışmaları Yanan ormandan görüntü Söndürme çalışmalarına katılan uçaklar ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesine bağlı Karaisa Mahallesinde orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Söndürme çalışmaları

Yanan ormandan görüntü

Söndürme çalışmalarına katılan uçaklar ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesine bağlı Karaisa Mahallesinde orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. (3)

Son dakika haberi... Manavgat İlçesine bağlı Karaisa Mahallesinde orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor (3)
Son dakika haberi... Manavgat İlçesine bağlı Karaisa Mahallesinde orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor (3)
Son dakika haberi... Manavgat İlçesine bağlı Karaisa Mahallesinde orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor (3)
Son dakika haberi... Manavgat İlçesine bağlı Karaisa Mahallesinde orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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Son dakika haberi... Manavgat İlçesine bağlı Karaisa Mahallesinde orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor (3) - Haberler
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