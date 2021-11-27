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Son dakika haberi: Manavgat'da polisten vatandaşlara broşürlü uyarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Manavgat'da polisten vatandaşlara broşürlü uyarı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Manavgat'ta vatandaşların yoğun olduğu noktalarda stant kuran Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşları dolandırıcılık, 'KADES' ve 'UYUMA' projeleri konularında bilgilendiriyor.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat'ta vatandaşların yoğun olduğu noktalarda stant kuran Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşları dolandırıcılık, ' Kades' ve 'UYUMA' projeleri konularında bilgilendiriyor.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele, Trafik ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde stant kurmak suretiyle vatandaşları uyarıyor. Kurulan standlarda vatandaşlar telefon dolandırıcılığı, kısa adı 'UYUMA' olan Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması ve yine kısa adı KADES olan Kadın Acil Destek Uygulaması konularında broşür dağıtılıp uyarılıyor. - ANTALYA

Son dakika haberi: Manavgat'da polisten vatandaşlara broşürlü uyarı

Son dakika haberi: Manavgat'da polisten vatandaşlara broşürlü uyarı

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