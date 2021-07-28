Son dakika haberi | MANAV ÇALIŞANI UYURKEN KASADAN 500 TL HIRSIZLIĞI KAMERADA
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Son dakika haberi | MANAV ÇALIŞANI UYURKEN KASADAN 500 TL HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, manav çalışanı uyuduğu sırada iş yerine giren 2 kişi, kasadan 500 TL çalıp kaçtı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, manav çalışanı uyuduğu sırada iş yerine giren 2 kişi, kasadan 500 TL çalıp kaçtı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, cumartesi günü, Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İçerideki çalışan sabah uyuduğu sırada manavın önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi, meyve kasalarının arkasına gizlenerek iş yerine girdi. Kasadan 500 TL çalan şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Manav sahibi Ramazan Kurt ise iş yerine geldiğinde kasadaki paraların olmadığını fark edince polise hırsızlık ihbarında bulundu. Bunun üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızlık şüphelilerinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların 500 TL çaldığını anlatan Ramazan Kurt, Kasada yüklü miktarda para olmadığı için bozuk olan 500 lirayı alıyorlar. Gerekli bilgileri emniyete vererek şikayetçi olduk. Araştırma devam ediyor dedi.

Son dakika haberi | MANAV ÇALIŞANI UYURKEN KASADAN 500 TL HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haberi | MANAV ÇALIŞANI UYURKEN KASADAN 500 TL HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haberi | MANAV ÇALIŞANI UYURKEN KASADAN 500 TL HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haberi | MANAV ÇALIŞANI UYURKEN KASADAN 500 TL HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manav çalışanı uyurken kasadan 500 TL hırsızlığı kamerada
Manav çalışanı uyurken kasadan 500 TL hırsızlığı kamerada
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