Son dakika haberi | Mamaklı çocuklar hizmete başlayan Trafik Eğitim Park'ında trafik bilinci kazanıyor

Son dakika gündem haberi: Ankara'nın Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan Trafik Eğitim Parkı'nda ilk eğitim verildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan Trafik Eğitim Parkı'nda ilk eğitim verildi.

Mamak Belediyesince Duali Alıç Mahallesi'nde yapımı tamamlanan park, hizmete açıldı. İlk olarak Dikmen İlkadım Anaokulu öğrencilerini ağırlayan parka gelen öğrenciler, trafik kuralları hakkında bilgilendirilirdi.

Hazırlanan parkurlarla teoriğin yanı sıra uygulamalı eğitim alan öğrenciler, üst geçit, okul geçidi, yaya geçidi, trafik levhaları, trafik ışıkları ve hayat kurtaran trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.

Belediye Başkanı Murat Köse, parkın ilçenin önemli eğitim merkezlerinden olduğunu söyledi.

Köse, "Çocukların akülü araçlar kullanarak eğlenirken öğreneceği, içerisinde afet acil durum binası, itfaiye binası, hastane, okul, market, kafeterya, trafik işaretleri, tren ve otobüs maketlerinin yer alacağı bu minyatür şehirde gelecekteki trafik sorunlarının şimdiden azaltılmasını hedefliyoruz. En güzel trafik eğitiminin de minik yavrularımıza verilen bu eğitimlerin olduğunu biliyoruz." ifadelerini kulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal