Son dakika haberi: Mamak Belediye Başkanı Köse, çocuklara bayram hediyesi dağıttı
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Son dakika haberi: Mamak Belediye Başkanı Köse, çocuklara bayram hediyesi dağıttı

Son dakika haberi: Mamak Belediye Başkanı Köse, çocuklara bayram hediyesi dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi: Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kusunlar Mahallesi'nin ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kusunlar Mahallesi'nin ziyaret etti. Köse, evleri tek tek ziyaret ederek karşılaştığı çocuklara bayram hediyeleri verdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kusunlar Mahallesi'ni bir uçtan diğer uca gezerek, evleri tek tek ziyaret etti, çocuklara oyuncak dağıttı. Vatandaşların bayramını tebrik eden Köse, hal hatır sordu, muhabbet etti. Karşılaştığı çocuklara da oyuncak vererek sohbet eden Başkan Köse, çocuklara yaşlarını, isimlerini sorarak bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Çocukları bir nebze olsun mutlu etmek istediklerini söyleyen Başkan Köse, "Bu bayram evlerimizdeyiz, ama en güzel bayramları çocuklarımızın mutluluğunda ve gülen gözlerinde yaşıyoruz. Korona virüs nedeniyle evlerinde kalan çocukların bayram şekerlerini ve oyuncaklarını evlerine götürdük. Amacımız onları bir nebze olsun mutlu etmekti, onlar da çok mutlu oldular. Umuyoruz ki gelecek güzel bayramlarda çocuklarımızla birlikte sokaklarda bayramlarımızı en güzel şekilde kutlarız" ifadelerini kullandı.

Belediye olarak çocukların eğitiminden, sportif ve sosyal yaşantılarına dokunan birçok hizmeti hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Köse, çocuklara rengarenk oyuncak bebek ve arabaları hediye ederek, "Her çocuk, insanlığın geleceğini yüreğinde taşır. Çocuk öncelikle sağlık, eğitim ve diğer tüm imkanlardan yararlanma huzurlu dünyada hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahiptir. Her zaman dediğimiz gibi biz en çok çocukların belediyesiyiz. Onların bugün ve gelecekte 'Mamak'ta yaşadığım için çok şanslıyım' demelerini istiyoruz. İnşallah çok daha sağlıklı günlerde birlikte olacağız. Bu bayram biraz sıkılacağız ama inşallah daha nice coşku dolu bayram sevinçlerini hep birlikte yaşayacağız" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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