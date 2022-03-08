MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ KADINLARA KARANFİL DAĞITTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ KADINLARA KARANFİL DAĞITTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ KADINLARA KARANFİL DAĞITTIGamze ŞİMŞEK İSTANBUL, (DHA) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, kadınlara karanfil dağıttı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ KADINLARA KARANFİL DAĞITTI

Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL, (DHA) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, kadınlara karanfil dağıttı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilçede çalışan kadın polislere karanfil dağıttı. Kesikoğlu daha sonra sokağa çıkarak yoldan geçen kadınlara karanfil verip sohbet etti.

MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ KADINLARA KARANFİL DAĞITTI

MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ KADINLARA KARANFİL DAĞITTI

MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ KADINLARA KARANFİL DAĞITTI

MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ KADINLARA KARANFİL DAĞITTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Hisarcık, Maltepe, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title