MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ KADINLARA KARANFİL DAĞITTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ KADINLARA KARANFİL DAĞITTIGamze ŞİMŞEK İSTANBUL, (DHA) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, kadınlara karanfil dağıttı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ KADINLARA KARANFİL DAĞITTI
Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL, (DHA) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, kadınlara karanfil dağıttı.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilçede çalışan kadın polislere karanfil dağıttı. Kesikoğlu daha sonra sokağa çıkarak yoldan geçen kadınlara karanfil verip sohbet etti.