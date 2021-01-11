Maltepe'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
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Maltepe'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

11.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:50
Maltepe'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi. Maltepe Gülsuyu Köprüsü üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Sürücülerin evrakları kontrol edildi, evrakları eksik olan sürücülere idari para cezası uygulandı. Sürücüler fazla yolcu almamaları konusunda uyarıldı.

(Fotoğraf)

 


Maltepe'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Maltepe'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Maltepe'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Maltepe'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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