Maltepe'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi. Maltepe Gülsuyu Köprüsü üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Sürücülerin evrakları kontrol edildi, evrakları eksik olan sürücülere idari para cezası uygulandı. Sürücüler fazla yolcu almamaları konusunda uyarıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı