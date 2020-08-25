Son dakika haberi | Maltepe'de ormanlık alanda yangın-1 Son dakika habere göre Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ MALTEPE, Başıbüyük'te ormanlık alanda yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ MALTEPE, Başıbüyük'te ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Yangını söndürmek için ekiplere vatandaşlar da yardım ediyor.

Kaynak: DHA