Son dakika haberi... MALTEPE'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN-1 Gelen son dakika haberine göre Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ MALTEPE, Başıbüyük'te ormanlık alanda yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ MALTEPE, Başıbüyük'te ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Yangını söndürmek için ekiplere vatandaşlar da yardım ediyor.

Kaynak: DHA