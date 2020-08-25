Son dakika haberi... MALTEPE'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN-1
Gelen son dakika haberine göre Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ MALTEPE, Başıbüyük'te ormanlık alanda yangın çıktı.
25.08.2020 15:56 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:00
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ MALTEPE, Başıbüyük'te ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Yangını söndürmek için ekiplere vatandaşlar da yardım ediyor.
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Kaynak: DHA