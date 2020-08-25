Son dakika haberi! Maltepe'de orman yangını
Bir son dakika haberine göre Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
25.08.2020 17:02 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:07
Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Başıbüyük Mahallesi yakınında çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerinde olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın arazözleri ve söndürme helikopteri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kontrol tına alınarak söndürüldü.
Yangında 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilirkenin, yangınla ilgili soruşma devam ediyor.
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Kaynak: AA