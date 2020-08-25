Son dakika haberi! Maltepe'de orman yangını
Son dakika habere göre Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
25.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:16
Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Başıbüyük Mahallesi yakınında çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerinde olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın arazözleri ve söndürme helikopteri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren karadan ve havadan müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilirken, yangınla ilgili soruşma sürüyor.
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Kaynak: AA