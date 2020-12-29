Maltepe'de öğretim üyesi kadını yakarak öldüren zanlı gözaltında
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Maltepe'de öğretim üyesi kadını yakarak öldüren zanlı gözaltında

29.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:20

Maltepe'de öğretim üyesi kadını 2 gün boyunca evinde esir aldıktan sonra yakarak öldürdüğü öne sürülen zanlı, sorgulanmak üzere Gayrettepe Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Maltepe'de öğretim üyesi kadını 2 gün boyunca evinde esir aldıktan sonra yakarak öldürdüğü öne sürülen zanlı, sorgulanmak üzere Gayrettepe Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşanan dehşet verici olayın zanlısı sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirildi. İddiaya göre Kemal Delbe isimli şahıs, öğretim üyesi Aylin Sözer isimli eski kız arkadaşını kadının evinde 2 gün boyunca esir aldı. İddialara göre Kemal Delbe, Aylin Sözer'i evinde yakarak öldürdü. Evde çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler katil zanlısını gözaltına almıştı. İlçe polisi merkezindeki ilk sorgusunun ardından zanlı sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde bulunan Cinayet Büro'ya getirildi.

Zanlı polis merkezine girişi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

(Hasan Zahid Ezim - Sümeyye İnal/İHA)

Maltepe'de öğretim üyesi kadını yakarak öldüren zanlı gözaltında
Maltepe'de öğretim üyesi kadını yakarak öldüren zanlı gözaltında
Maltepe'de öğretim üyesi kadını yakarak öldüren zanlı gözaltında
Maltepe'de öğretim üyesi kadını yakarak öldüren zanlı gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM

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