Son dakika haberi | MALTEPE'DE MAHALLEYİ SARAN KÖTÜ KOKU ORTAYA ÇIKARDI: EVİNDE ÖLÜ BULUNDU Son dakika haberine göre Maltepe'de bir evden gelen kötü koku üzerine komşular polise haber verdi.

Maltepe'de bir evden gelen kötü koku üzerine komşular polise haber verdi. Çilingir yardımı ile girilen evde yakınlarının 15 gündür haber alamadığı Abdulleyis Çelebi'nin cansız bedeni bulundu.

Olay saat 00.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Işıltı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir evin en alt katında meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan ve yakınlarının yaklaşık 15 gündür haber alamadığı Abdulleyis Çelebi'nin (51) evinden kötü kokular yükseldi. Kokuları alan komşular polise ve yakınlarına haber verdi. Eve gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Ekipler, Çelebi'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yerine çağırılan adli tabip yaptığı inceleme sonucunda evde yalnız yaşayan ve yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen Abdulleyis Çelebi'nin ölümünü şüpheli buldu. Bunun üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi incelemelerini tamamladıktan sonra Çelebi'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ON BEŞ GÜNDÜR HABER ALAMIYORDUKEvinde ölü bulunan Abdulleyis Çelebi'nin akrabası Davut Yüce; "Daha önce abim belli aralıklarla gelmiş buraya ama bir şey görememiş. Bu taraftan bakıyorlar, arka taraftan bakıyorlar bir şey görünmüyor. Buradan bakınca mutfak ve salon görünüyor ama yatak odasında kör bir nokta var oraya düşmüş. Bugün bize haber verdiler. Memur arkadaşlarla birlikte geldik. Çilingir yardımıyla girdik ki dış kapının hemen arkasına düşmüş. Kendisinden 10-15 gündür haber alamıyorduk" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA