Maltepe'de kumar oynayanlara baskın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe'de kumar oynayanlara baskın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe'de kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese yaptığı baskında kumar oynayan 3 şahsa 5 bin TL cezai işlem uygulanırken kumar oynatan bir kişiye adli işlem uygulandı.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese yaptığı baskında kumar oynayan 3 şahsa 5 bin TL cezai işlem uygulanırken kumar oynatan bir kişiye adli işlem uygulandı.

Olay geçtiğimiz gün Maltepe Bağdat Caddesinde bir kıraathanede meydana geldi. Kumar oynatıldığına dair polis ekipleri ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kıraathane olarak işletilen bir iş yerine baskın düzenledi. Adrese yapılan baskında iş yeri içerisinde R.C, M.Y ve G.U isimli şahısların olduğu ve kumar oynandığı tespit edildi. Yakalanan şahıslardan iş yeri sorumlusu olduğu tespit edilen T.Ç. isimli şahıs hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapılarak diğer şahıslar hakkında ilgili kanun maddesi uyarınca 5 bin TL idari para cezası uygulandı.

-İHA-

Maltepe'de kumar oynayanlara baskın

Maltepe'de kumar oynayanlara baskın

Maltepe'de kumar oynayanlara baskın

Maltepe'de kumar oynayanlara baskın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
65 bin TL'lik sahte çeki bozdurmak isteyen şüpheliyi banka görevlisi yakalattı

65 bin TL'lik sahte çeki bozdurmak isteyen şüpheliyi banka görevlisi yakalattı

 Felsefe öğretmeninden öğrencisine tehdit: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum

Felsefe öğretmeninden öğrencisine tehdit: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum

 Hırsızlık için markete giren şahıslar, çıkışta kendilerini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı

Hırsızlık için markete giren şahıslar, çıkışta kendilerini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title