Son dakika haberi! Maltepe'de köpeği ezen doktora hapis istemi
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Son dakika haberi! Maltepe'de köpeği ezen doktora hapis istemi

Son dakika 3. sayfa haberi... Maltepe'de köpeği ezen doktora hapis istemi Maltepe'de yolda yatan 'Max' isimli köpeğin üzerinden araçla geçerek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Doç. Dr. Birsen Ocaklı hakkında "mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

11.08.2020 12:58 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:02

Maltepe'de köpeği ezen doktora hapis istemi

İSTANBUL - Maltepe'de yolda yatan 'Max' isimli köpeğin üzerinden araçla geçerek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Doç. Dr. Birsen Ocaklı hakkında "mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Maltepe'de 14 Mayıs 2020 tarihinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Başıbüyük Ek Hizmet Binası Kampüsü'nde 'Max' isimli köpeğin aracıyla üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla Doç. Dr. Birsen Ocaklı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Alev Eda Okutan Sarıbeyliler'in 5 yaşında kangal cinsi köpeğinin olduğu, olay tarihinde üniversiteye gittiği ve kendisine ait olan kangal köpeğini üniversitenin bahçe kısmındaki otoparka bıraktığı, daha sonra köpeğin yanına geldiğinde köpeğin yaralı fark ederek veterinere götürdüğü anlatıldı.

Olay nedeniyle kamera görüntülerinin incelendiği, bir hastanede görevli Doç. Dr. Birsen Ocaklı'nın kullandığı araçla köpeğin üzerinden geçerek köpeği yaraladığının tespit edildiği ve şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

'Köpeği görmedim' savunması

Şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, şüpheli Ocaklı'nın olay tarihinde köpeği fark etmediğini ve köpeği görmediğini söylediği vurgulandı.

"Köpeğin fark edilmemesi olanaksız"

İddianamede, şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilemeyeceği, yol üzerinde uyumakta olan köpeğin üzerinden aracın sert bir şekilde geçtiğinin görüldüğü, bu haliyle köpeğin fark edilmemesinin olanaksız olduğu, tarafların uzlaşmaya davet edildiği ancak uzlaşmanın sağlanamadığı belirtildi.

3 yıla kadar hapis istemi

Şüpheli Birsen Ocaklı'nın "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ocaklı'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Son dakika haberi! Maltepe'de köpeği ezen doktora hapis istemi

Kaynak: İHA

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