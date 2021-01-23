Son dakika haberi... Maltepe'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Küçükyalı Mahallesi Gökçe Sokakta bulunan bir hurdacıda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede bütün iş yerine sıçradı.

Yangın devam ederken iş yerinin yanında bulunan bazı araçlar çalıştırılarak bazıları da itilerek dışarı çıkarıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz