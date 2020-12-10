Maltepe'de İranlı kadının öldüğü feci kaza kamerada
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Maltepe'de İranlı kadının öldüğü feci kaza kamerada

10.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:04
Maltepe'de İranlı kadının öldüğü feci kaza kamerada

Gamze ŞİMŞEK/ MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.

Gamze ŞİMŞEK/ MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Araç altına aldığı kadınla akaryakıt istasyonuna çarparak dururken metrelerce sürüklenen İran uyruklu Batoul Khanaki, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Cadde üzerinde ilerlediği sırada sürücüsü Kezban T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen İran uyruklu Batoul Khanaki'ye çarpan cip, onu altına alarak yaklaşık 4 metre sürükledi. Cip, akaryakıt istasyonuna çarparak durabildi. Çevrede bulunan vatandaşlar kaza yapan aracın yanına koştu. Vatandaşların cip kaldırarak çıkardığı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptı. Sağlık ekipleri ardından yaralı kadını ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Batoul Khanaki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Kezban T.(59) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde cipin bir ada yoldan çıktığı kaldırımda yürüyen iki kişiden birine çarparak altına aldığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor. Diğer kadının ardından koşarak feryat ettiği görüntülere yansırken vatandaşlar da cipi kaldırarak çıkardığı yaralı kadını sağlık ekipleri ambulansa alıyor. 

 


Maltepe'de İranlı kadının öldüğü feci kaza kamerada
Maltepe'de İranlı kadının öldüğü feci kaza kamerada
Maltepe'de İranlı kadının öldüğü feci kaza kamerada
Maltepe'de İranlı kadının öldüğü feci kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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