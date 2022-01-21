Son dakika haberleri... Maltepe'de silahlı şahsın art arda ateş açarak husumetlisini vurduğu anlar kamerada- Maltepe'de husumetlisine hastanede art arda ateş ederek öldürdü

Son dakika haberler: Maltepe'de silahlı şahısın hastanede husumetlisine ateş yağdırdığı anlar kamerada Maltepe'de husumetlisine hastanede art arda ateş ederek öldürdü Maltepe'de 2 grup arasında çıkan tartışmada saldırganlardan biri, tartıştığı 2 kişiyi silahla vurarak yaraladı.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de silahlı şahısın hastanede husumetlisine ateş yağdırdığı anlar kamerada

Maltepe'de husumetlisine hastanede art arda ateş ederek öldürdü

İSTANBUL - Maltepe'de 2 grup arasında çıkan tartışmada saldırganlardan biri, tartıştığı 2 kişiyi silahla vurarak yaraladı. Aynı silahlı saldırgan, yaralı arkadaşlarını hastanede görmeye gelen Anıl Çiçek'e hastanede silahlı pusu kurdu. Saldırgan şahıs, karşısındakine defalarca kez ateş ederek öldürdü. Hastanede silahlı saldırıya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Hastane içinde silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen Kurtuluş K., tartışma yaşadığı iki kişiyi önce sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile tehdit etti, ardından silahla yaraladı. Adrese gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların yakın arkadaşı Anıl Çiçek'in refakatçi olarak hastanede kalacağını öğrenen saldırgan Kurtuluş K., hastaneye gelerek husumetli olduğu Çiçek'e silahlı pusu kurdu. Kurtuluş K. Anıl Çiçek'e defalarca kez silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti.

Hastanede silahlı pusu kamerada

Anıl Çiçek'e hastanede silahlı saldırıda bulunan Kurtuluş K'nın kurşun yağdırdığı saniyeler ve kaçış anı kameraya yansıdı. Görüntülerde şahıs karşısındakine art arda ateş açıyor. Hastanedeki diğer vatandaşlar oradan hızla kaçıyor. Saldırgan şahıs da hastaneden koşarak kaçıyor.