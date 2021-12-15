Son dakika haberi... Maltepe'de bariyeri aşan ambulans refüje girdi

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Maltepe'de özel bir ambulans, bariyerleri aşarak kavşak noktasındaki refüje girdi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Gülsuyu mevkisinde seyir halinde olan M.K idaresindeki 34 BRA 51 plakalı özel ambulans, önünde seyreden N.B'nin kullandığı 34 TP 4073 plakalı otomobile çarpmamak için yavaşladı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ambulans, kavşak noktasındaki bariyerlere çarpıp devirdikten sonra refüje girerek durabildi.

Sürücü M.K ve yanındaki sağlık ekibi kazayı yaralanmadan atlatırken, ambulansta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile çekici sevk edildi.

Kaza sırasında içerisinde hasta bulunmadığı öğrenilen ambulans, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.