Son dakika haberi... Maltepe'de bariyeri aşan ambulans refüje girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Maltepe'de bariyeri aşan ambulans refüje girdi

Son dakika haberi... Maltepe'de bariyeri aşan ambulans refüje girdi
AA / Adem Koç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Maltepe'de özel bir ambulans, bariyerleri aşarak kavşak noktasındaki refüje girdi.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Maltepe'de özel bir ambulans, bariyerleri aşarak kavşak noktasındaki refüje girdi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Gülsuyu mevkisinde seyir halinde olan M.K idaresindeki 34 BRA 51 plakalı özel ambulans, önünde seyreden N.B'nin kullandığı 34 TP 4073 plakalı otomobile çarpmamak için yavaşladı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ambulans, kavşak noktasındaki bariyerlere çarpıp devirdikten sonra refüje girerek durabildi.

Sürücü M.K ve yanındaki sağlık ekibi kazayı yaralanmadan atlatırken, ambulansta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile çekici sevk edildi.

Kaza sırasında içerisinde hasta bulunmadığı öğrenilen ambulans, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Son dakika haberi... Maltepe'de bariyeri aşan ambulans refüje girdi

Son dakika haberi... Maltepe'de bariyeri aşan ambulans refüje girdi

Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davanın seyrini değiştirecek ifade

Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davanın seyrini değiştirecek ifade

 Kovid-19 vaka sayısı, üç büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı, üç büyükşehirde azaldı

 Sağlık Bakanlığının 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de...

Sağlık Bakanlığının 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de...

AA / Adem Koç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title