Son dakika haberi... Maltepe'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberi... Maltepe'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Maltepe'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Maltepe'de 5 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Maltepe'de 5 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başıbüyük Mahallesi Emek Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağılık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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