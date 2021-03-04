MALTEPE'DE 13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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MALTEPE'DE 13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

04.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:01
MALTEPE'DE 13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

MALTEPE'de bir apartman girişinde 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli Ö.Ç. (17) çıkarıldığı mahkemece "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

MALTEPE'de bir apartman girişinde 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli Ö.Ç. (17) çıkarıldığı mahkemece "Çocuğun cinsel istismarı"  suçundan tutuklandı. Suçlamayı reddeden şüpheli Ö.Ç.'nin ifadesinde mağdura çarptığını, mağdurun da yere düştüğünü öne sürdüğü öğrenildi. 

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Ö.Ç., savcıya ifade verdi. Ö.Ç., ifadesinde olayın mağduru çocuk ile dedesinin aynı apartmanda oturduğunu belirtti. Şüphelinin, ifadesinde mağdura çarptığını, mağdurun da yere düştüğünü öne sürdüğü öğrenildi. Savcılık, şüpheli Ö.Ç.'yi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. 

TUTUKLANDI

Hakimlik sorgusunda şüpheli Ö.Ç. "Dedem beni evden kovduğu için aceleyle çıkmıştım, çorabım ve ayakkabım elimdeydi. O sırada mağdurla çarpıştım" diyerek mağdura cinsel tacizde bulunmadığını öne sürdü.  Hakimlik, şüpheli Ö.Ç.'nin  "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. 

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- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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