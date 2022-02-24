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Son dakika haberi: Malkara'da traktörle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA, Ömür Çolak - Güncel
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Son dakika haberi: Malkara'da traktörle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Malkara'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malkara'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

S.Y. yönetimindeki 22 RC 856 plakalı otomobil ile H.C. yönetimindeki 39 DZ 149 plakalı traktör Haliç Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüsü S.Y. yaralandı.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ömür Çolak - Güncel

Otomobil, Güncel, Haberler

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