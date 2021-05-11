Son dakika haberi: Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Ahievren Mahallesi kavşağında meydana geldi. Malkara istikametine seyreden K.K. yönetimindeki 34 HF 5218 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağın sağ tarafındaki refüje çarptı.
Kaza sonrası yaralanan yaşlı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı