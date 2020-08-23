Son dakika haberi... Malkara'da otluk alanda yangın: Ev ile ambardaki tonlarca arpa küle döndü
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Son dakika haberi... Malkara'da otluk alanda yangın: Ev ile ambardaki tonlarca arpa küle döndü

Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol kenarına atıldığı iddia edilen sigara izmaritinin otları tutuşturması sonucu çıkan yangın sonrası bir ev küle döndü.

Son dakika haberi... Malkara'da otluk alanda yangın: Ev ile ambardaki tonlarca arpa küle döndü
23.08.2020 01:17 | Son Güncelleme: 23.08.2020 01:21

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol kenarına atıldığı iddia edilen sigara izmaritinin otları tutuşturması sonucu çıkan yangın sonrası bir ev küle döndü. Yaklaşık 250 bin lira zararın meydana geldiğini ifade eden Gönence Muhtarı Bayram Ali Ayten, yangının sigara izmaritinden çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürdü.

Gönence Mahallesi'nde Ayşe Alikol'a ait ev, gece yarısı alev alev yanarken görüldü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Evde kimsenin olmayışı nedeniyle geç fark edilen yangının ardından ev ve bitişiğindeki ambar küle döndü.

Tonlarca arpa ile eşyaların tamamı küle döndü

Gönence Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Ayten, yolun işlek olması nedeniyle yoldan geçen duyarsız bir kişinin, yol kenarına sigara izmariti atmasıyla yangına sebep olma ihtimalini güçlü bulduğunu söyledi. Muhtar Ayten, maddi zararın yaklaşık 250 bin lira civarında olduğunu kaydetti. Ayten, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerin harekete geçmesini istedi.

Evin bitişindeki ambarda da Halim Ürpek'e ait tonlarca arpanın yangın sonucu kullanılamaz hale geldiği belirtildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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