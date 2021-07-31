Son dakika haberi! Mali'nin eski istihbarat şefine, bir gazetecinin kaybolmasıyla ilgili gözaltı
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Son dakika haberi! Mali'nin eski istihbarat şefine, bir gazetecinin kaybolmasıyla ilgili gözaltı

Son dakika haberi! Mali'nin eski istihbarat şefine, bir gazetecinin kaybolmasıyla ilgili gözaltı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Mali'de Ağustos 2020'deki darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita döneminde istihbarat servisinin başında bulunan General Moussa Diawara, bir gazetecinin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alındı.

Mali'de Ağustos 2020'deki darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita döneminde istihbarat servisinin başında bulunan General Moussa Diawara, bir gazetecinin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alındı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, eski istihbarat servisi direktörü Diawara, kendisinden 2016'dan bu yana haber alınamayan gazeteci Birama Toure'nin kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Devrik lider Keita'nın görev süresi (2013-2020) boyunca istihbarat servisinin başında olan Diawara, adam kaçırma, zorla alıkoyma ve işkenceye yardım etmekle suçlanıyor.

Toure'nin kayboluşuna ilişkin Keita'nın oğlu Karim Keita hakkında da Bamako'daki Yüksek Mahkemenin talebiyle İnterpol tarafından 5 Temmuz'da kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Karim Keita, babasının darbeyle devrilmesinin ardından Fildişi Sahili'ne kaçmıştı.

Gazetecinin gizemli kayboluşu

Mali'de haftalık yayımlanan Sphinx gazetesinde çalışan 50 yaşındaki Toure'den 29 Ocak 2016'dan bu yana haber alınamıyor.

Ailesi ve yakınları Toure'nin, güvenlik güçleri tarafından kaçırıldığı, işkenceye uğradığı akabinde öldürüldüğünü düşünüyor.

Toure'nin çalıştığı gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Adama Drame, 2018'de verdiği bir röportajda, Toure'nin kaybolmadan önce, Karim Keita ve yakın çevresinin özel hayatına ilişkin bilgilerin yer aldığı bir dosyayla ilgili Keita ile görüştüğünü söylemişti.

Gazetenin 7 Şubat 2016'daki haberinde, Toure'nin 16 Ocak 2016'da hiçbir gerekçe göstermeksizin görevinden istifa ettiği, ısrarlarla rağmen istifa gerekçesini açıklamadığı kaydedilmişti.

Aynı haberde, 14 Şubat 2016'da evlenecek Toure'nin, 28 Ocak 2016'da Genel Yayın Yönetmeniyle görüşmek üzere gazeteye geldiği ancak ilgili kişinin şehir dışında olması nedeniyle görüşmeyi yapamadan gazeteden ayrıldığı belirtilmişti.

Toure'den o tarihten itibaren bir daha haber alınamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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