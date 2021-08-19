Son dakika haberi: Mali'de terör saldırısında 11 asker öldü
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Son dakika haberi: Mali'de terör saldırısında 11 asker öldü

Son dakika haberi: Mali'de terör saldırısında 11 asker öldü
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Mali'nin Mopti bölgesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 11 asker yaşamını yitirdi.

Mali'nin Mopti bölgesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 11 asker yaşamını yitirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, askerleri taşıyan konvoyun, Mopti bölgesinin Boni mevkisinde bomba yüklü araçla hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda 11 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin yaralandığı kaydedildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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