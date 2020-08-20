Son dakika haberi... Mali'de darbeci askerlerin lideri, önceliklerinin Mali olduğunu iddia etti
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Son dakika haberi... Mali'de darbeci askerlerin lideri, önceliklerinin Mali olduğunu iddia etti

Bir son dakika haberine göre Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı darbeyle deviren askerlerin başındaki isim Assimi Goita, ülkenin sosyo-politik bir kriz içinde olduğunu söyledi.

Son dakika haberi... Mali'de darbeci askerlerin lideri, önceliklerinin Mali olduğunu iddia etti
20.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:46

Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı darbeyle deviren askerlerin başındaki isim Assimi Goita, ülkenin sosyo-politik bir kriz içinde olduğunu söyledi.

Kendilerine Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesi (CNSP) ismini veren darbeci askerlerin lideri Goita, Savunma Bakanlığında üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmenin çıkışında kısa bir açıklamada bulundu.

Söze "Kendimi tanıtayım. Ben Assimi Goita. CNSP lideriyim." ifadeleriyle başlayan Goita, Mali'nin şu an ciddi bir sosyo-politik krizin içinden geçtiğini ve hata yapma lüksünün olmadığını dile getirdi.

Goita, bu "müdahaleyi" yaparken önceliklerinin Mali olduğunu iddia etti.

Darbeci lider, Keita'nın devlet televizyonuna çıkarak istifasını duyurmasından birkaç saat sonra yine aynı kanalda bir grup askerle kamera karşısına geçmişti.

Goita, o gece bildiriyi okuyan CNSP Sözcüsü İsmael Wague'in yanında görülmüştü.

Muhalefetten geniş katılımlı gösteri duyurusu

Öte yandan mayıstan bu yana Keita'nın istifası için çağrıda bulunan, çok sayıda sivil toplum örgütünün ve muhalif siyasi partinin oluşturduğu M5-RFP platformundan da yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada, Keita'nın istifası ve meclisle hükümeti feshetmesi kararının sevinçle karşılandığı belirtildi.

Siyasi sivil geçiş sürecinin CNPS ile ortaklaşa yürütüleceğinin altı çizilen açıklamada, 10-11-12 Temmuz'da Keita karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin unutulmadığı kaydedildi.

Sorumluların hesap vermesi için sürecin takip edileceği vurgulanırken, martta yapılan genel seçimlerden birkaç gün önce kaçırılan muhalefet lideri Soumaila Cisse'nin de serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplumun Mali'deki durumu iyi anlaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, yaptırım kararlarının dışında Mali halkının barış arayışına destek olunması istendi.

Açıklamada, yarın başkent Bamako'daki Bağımsızlık Meydanında geniş katılımlı bir eylem yapılacağı da duyuruldu.

M5-RFP'nin içinde yer alan kanaat önderlerinden eski Yüksek İslam Konseyi Başkanı İmam Mahmoud Dicko'nun da yakın çevresine, Keita'nın istifası sonrasında "misyonunu tamamladığı" ve dini görevlerine döneceğini söylediği öğrenildi.

"Keita askerler tarafından sorgulanıyor" iddiası

En son istifa ettiği gece görülen Keita'nın, Başbakan Boubou Cisse ve alıkonulan diğer bakanlarla hala Kati'deki garnizonda tutulduğu belirtiliyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, devrik liderin darbeciler tarafından sorgulandığı ve kaçırılan muhalefet lideri Cisse hakkında kendisine sorular yöneltildiği iddia ediliyor.

Cisse, en son, martta düzenlenen genel seçimler öncesi seçim kampanyası için gittiği Niafunke kentinde görülmüş sonrasında kaçırıldığı öğrenilmişti.

Muhalif lider, Cumhuriyet ve Demokrasi Birliği (URD) partisinden cumhurbaşkanlığı seçimleri için 3 kez aday olmuştu.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla, yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı televizyona çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını belirterek, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını dile getirmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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