Son dakika haberi: Mali'de 8 asker öldürüldü
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Son dakika haberi: Mali'de 8 asker öldürüldü

26.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:39
Son dakika haberi: Mali'de 8 asker öldürüldü

Son dakika haberlerine göre Mali'de askeri üsse düzenlenen saldırıda 8 asker öldü, 5 asker yaralandı.

Mali'de askeri üsse düzenlenen saldırıda 8 asker öldü, 5 asker yaralandı.

Mali ordusundan yapılan açıklamada, Mopti bölgesinde yer alan Bandiagara askeri üssüne, kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği belirtildi.

Olayda 8 askerin hayatını kaybettiği, 5 askerin yaralandığı kaydedildi.

Ülkenin iç kesimlerinde yer alan ve 2012'den bu yana sık sık terör örgütlerinin hedefi olan Mopti'de dün de Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünden 4 kişi kaçırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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