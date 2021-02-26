Son dakika haberi: Mali'de 8 asker öldürüldü
26.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:39
Son dakika haberlerine göre Mali'de askeri üsse düzenlenen saldırıda 8 asker öldü, 5 asker yaralandı.
Mali'de askeri üsse düzenlenen saldırıda 8 asker öldü, 5 asker yaralandı.
Mali ordusundan yapılan açıklamada, Mopti bölgesinde yer alan Bandiagara askeri üssüne, kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği belirtildi.
Olayda 8 askerin hayatını kaybettiği, 5 askerin yaralandığı kaydedildi.
Ülkenin iç kesimlerinde yer alan ve 2012'den bu yana sık sık terör örgütlerinin hedefi olan Mopti'de dün de Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünden 4 kişi kaçırılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan