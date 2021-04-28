Son dakika haberi... Mali'de 26 terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Mali'de 26 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Mali'de 26 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Mali'de düzenlenen saldırıya karşılık veren güvenlik güçleri, 26 teröristi etkisiz hale getirdi.

Mali'de düzenlenen saldırıya karşılık veren güvenlik güçleri, 26 teröristi etkisiz hale getirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, bir grup teröristin ülkenin orta kesiminde Niono bölgesinde saldırı düzenlediği ve güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle 26 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırganlara ait araç ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Mali, yıllardır ayrılıkçı ve terör gruplarının saldırılarına sahne oluyor. Saldırılar nedeniyle binlerce kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada
Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada
Almanya'da Suriyeli gence ırkçı saldırı! Önce tükürdü, sonra yüzüne tekme attı
Almanya'da Suriyeli gence ırkçı saldırı! Önce tükürdü, sonra yüzüne tekme attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Vedat Bilgin Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Hakan Altun Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Mali'de 26 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:34:53. #1.14#

title