Son dakika haberi... Mali'de 26 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: Mali'de düzenlenen saldırıya karşılık veren güvenlik güçleri, 26 teröristi etkisiz hale getirdi.

Mali'de düzenlenen saldırıya karşılık veren güvenlik güçleri, 26 teröristi etkisiz hale getirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, bir grup teröristin ülkenin orta kesiminde Niono bölgesinde saldırı düzenlediği ve güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle 26 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırganlara ait araç ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Mali, yıllardır ayrılıkçı ve terör gruplarının saldırılarına sahne oluyor. Saldırılar nedeniyle binlerce kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım