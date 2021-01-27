Son dakika haberi | Mali'de 100 terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Mali'de 100 terörist etkisiz hale getirildi

27.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:05
Son dakika haberi | Mali'de 100 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Mali'de Fransa ile ortak düzenlenen operasyonlarda 100 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Mali'de Fransa ile ortak düzenlenen operasyonlarda 100 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Mali Silahlı Kuvvetlerinin (FAMa) internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, 2-20 Ocak'ta Barkhane güçleriyle Serma, Boulkessi, Foulssaret ve Doni bölgelerinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 100 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, 20 teröristin yakalandığı ve teröristlere ait birçok materyale el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Fransa'nın 2014'te başlattığı Barkhane Operasyonu'nda Nijer, Çad, Moritanya, Burkina Faso ve Mali'de toplam 5 bin 100 asker görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Engin Akyürek İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ali Şansalan Ünal Karaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Mali'de 100 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 14:05:55. #1.14#
title