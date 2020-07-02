Son dakika haberi... Malezyalı STK'den Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek
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Son dakika haberi... Malezyalı STK'den Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek

Son dakika haberi... KUALA Malezyalı sivil toplum kuruluşu Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM), Ayasofya'nın cami olarak açılmasına destek açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... Malezyalı STK'den Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek
02.07.2020 06:41 | Son Güncelleme: 02.07.2020 06:58

KUALA Malezyalı sivil toplum kuruluşu Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM), Ayasofya'nın cami olarak açılmasına destek açıklamasında bulundu.

MAPIM Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ayasofya bir camidir ve cami olarak itibar görmesi gerekir." ifadesini kullandı.

ABD ve Avrupa ülkelerinden Ayasofya'nın ibadete açılması teşebbüsüne yönelik eleştirilere tepki gösteren Mohd Azmi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa Birliği ve ABD bu meseleden elini çekmelidir. Zira Ayasofya'yı Allah'ın evi olarak yeniden düzenlemek Türkiye'deki Müslümanların hakkıdır. Bugüne kadar Müslümanların hakkı sürekli engellenmiştir."

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Kaynak: AA

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