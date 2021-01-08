Son dakika haberi... Malezya, Pfizer'ın Kovid-19 aşısını onayladı
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Son dakika haberi... Malezya, Pfizer'ın Kovid-19 aşısını onayladı

08.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:32
Son dakika haberi... Malezya, Pfizer'ın Kovid-19 aşısını onayladı

Gelen son dakika haberlerine göre KUALA Malezya hükümeti, ilaç firması Pfizer'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının onaylandığını duyurdu.

KUALA Malezya hükümeti, ilaç firması Pfizer'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının onaylandığını duyurdu.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, sosyal medya paylaşımında, Pfizer'ın geliştirdiği aşının onaylandığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı Malezya İlaç Düzenleme Kurumunun kendisini bilgilendirdiğini belirterek, "Pfizer'dan beklediğimiz ek bilgileri de edindikten sonra aşının Malezya'da kullanım sürecine başlayacağız." dedi.

Geçen ay Pfizer'dan satın alınan 6,4 milyon doz aşının şubat ayında ülkeye geleceğini bildiren Bakan Hayri, Sağlık Bakanlığı yetkililerine, aşının onay sürecinde hızlı hareket ettikleri için teşekkürlerini sundu.

Şimdiye kadar Pfizer ve AstraZeneca firmalarından toplam 12,8 milyon doz aşı satın alınan Malezya'da hükümet, daha fazla aşı getirerek ülkede yüzde 70 oranında Kovid-19 bağışıklığı hedefliyor.

Malezya'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 131 bini geçerken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 537 oldu.

Ülke genelinde 25 bin 140 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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