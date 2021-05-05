Son dakika haberi! Malezya'nın Selangor eyaletinde Kovid-19 nedeniyle 6 bölgede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Son dakika haberleri... KUALA Malezya hükümeti, ramazanın başlangıcından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarının yükselmesi nedeniyle, en fazla vakanın görüldüğü Selangor eyaletindeki 6 bölgede kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.