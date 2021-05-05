Son dakika haberi! Malezya'nın Selangor eyaletinde Kovid-19 nedeniyle 6 bölgede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Malezya'nın Selangor eyaletinde Kovid-19 nedeniyle 6 bölgede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Son dakika haberi! Malezya'nın Selangor eyaletinde Kovid-19 nedeniyle 6 bölgede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... KUALA Malezya hükümeti, ramazanın başlangıcından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarının yükselmesi nedeniyle, en fazla vakanın görüldüğü Selangor eyaletindeki 6 bölgede kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

KUALA Malezya hükümeti, ramazanın başlangıcından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarının yükselmesi nedeniyle, en fazla vakanın görüldüğü Selangor eyaletindeki 6 bölgede kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, basın toplantısında, Selangor'a bağlı Hulu Langat, Petaling, Gombak, Klang, Kuala Langat ve Sepang bölgelerinde 6-17 Mayıs tarihlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Bu bölgelerde geleneksel ramazan pazarlarının kurulmayacağını açıklayan Bakan İsmail, "Camilerde teravih namazı yasaklanacak, restoranların sadece paket servis vermesine müsaade edilecektir." dedi.

İsmail, bölgeler arasında iş dışında seyahat yapılmasının yasak olduğunu belirterek, yasağın geçerli olduğu yerlerde vatandaşlara evde oturma çağrısında bulundu.

2 Mayıs'ta Malezya basınında çıkan haberlerde, başkent Kuala Lumpur ile Selangor, Penang, Johor ve Sarawak eyaletlerinde 2 hafta boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı öne sürülmüştü.

Aynı gün açıklama yapan Bakan İsmail, iddiaları yalanlamış, eyalet ve şehir merkezli Kovid-19 tedbirlerinin artık uygulanmayacağını söylemişti.

Şimdiye kadar 420 bin 632 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs kaynaklı can kaybı 1574'e ulaştı.

Malezya'da günlük Kovid-19 vaka artışlarının büyük çoğunluğu, Selangor eyaletinde görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Mısır: Türk heyetiyle 5-6 Mayıs'ta Kahire'de siyasi istişareler yapılacak
Mısır: Türk heyetiyle 5-6 Mayıs'ta Kahire'de siyasi istişareler yapılacak
İlçe bu haberle kaynıyor! Belediye başkanını CİMER'e şikayet eden başkan yardımcısı görevden alındı
İlçe bu haberle kaynıyor! Belediye başkanını CİMER'e şikayet eden başkan yardımcısı görevden alındı
Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme
Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Gomes Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Malezya'nın Selangor eyaletinde Kovid-19 nedeniyle 6 bölgede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 05:11:06. #1.14#

title