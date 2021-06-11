Son dakika haberi! Malezya hükümetinden tam kapanma kararı

Edinilen son dakika haberine göre Malezya'da hükümet, Covid-19 vaka sayılarında yeterli düşüşün sağlanamaması nedeniyle ülke genelinde süren tam kapanma uygulamasının süresini 28 Haziran'a dek uzatma kararı aldı.

Malezya'da hükümet, Covid-19 vaka sayılarında yeterli düşüşün sağlanamaması nedeniyle ülke genelinde süren tam kapanma uygulamasının süresini 28 Haziran'a dek uzatma kararı aldı.

Dünya genelinde yaklaşık 175 milyon kişiye bulaşarak 3.77 milyonu aşkın ölüme neden olan Covid-19, Malezya'da hükümete yeni tedbir adımı attırdı. Bugün yapılan açıklamada, ülke genelinde süren tam kapanma uygulamasının süresinin 28 Haziran'a uzatıldığı bildirildi. 2 haftalık uzatma kararı ile ilgili konuşan Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yaakob "Karar, günlük vaka sayısının halen 5 binin üzerinde olduğu göz önüne alınarak verildi" dedi.

Salgını hafifletmeye yetmedi

Covid-19 salgını nedeniyle 1 Haziran'da tam kapanmaya giden Malezya'da yalnızca temel ihtiyaçlara yönelik imalat sektörlerinin faaliyet göstermesine izin verileceği açıklanmış, 2 hafta sürmesi öngörülen uygulama kapsamında alışveriş merkezleri, okullar ve parklar gibi kamusal alanlar geçici olarak kapatılmıştı.

Bugün doğrulanan 6 bin 849 yeni Covid-19 enfeksiyonu Malezya'daki vakalar toplamını 646 bin 411'e taşımış, son 24 saatte 84 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 3 bin 768'e yükselmişti. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı