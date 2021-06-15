Son dakika haberi | Malezya hükümeti eylül sonunda ekonomi sektörünü yeniden açmayı planlıyor
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Son dakika haberi | Malezya hükümeti eylül sonunda ekonomi sektörünü yeniden açmayı planlıyor

Son dakika haberi | Malezya hükümeti eylül sonunda ekonomi sektörünü yeniden açmayı planlıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KUALA Malezya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle büyük oranda faaliyetleri durdurulan ekonomi sektörünün, eylül sonundan itibaren kademeli olarak yeniden açılmasının planlandığını açıkladı.

KUALA Malezya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle büyük oranda faaliyetleri durdurulan ekonomi sektörünün, eylül sonundan itibaren kademeli olarak yeniden açılmasının planlandığını açıkladı.

Ulusa seslenen Başbakan Muhyiddin Yasin, dün taslağını açıkladığı Ulusal Toparlanma Planı'nın detaylarını anlattı.

Dört aşamaya ayrılan planın ilk aşamasında, temmuz ayına kadar günlük vaka artışlarının 4 binin altına düşürüleceğini belirten Muhyiddin, bu kapsamda hastanelerdeki doluluk oranını mümkün olduğunca düşürmenin, kritik önem taşıdığını kaydetti.

Muhyiddin, temmuzda geçilmesi planlanan ikinci aşamada bazı yasakların kaldırılıp ofislerdeki çalışma kapasitesini yüzde 80'e çıkaracaklarını ifade etti.

Ağustosun sonunda girilecek üçüncü aşamada ise günlük vaka artışlarını 2 binin altına indirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Muhyiddin, "Ağustosta Malezya nüfusunun yüzde 40'ına bağışıklık kazandıracağız." dedi.

Muhyiddin bu kapsamda eğitim ve spor faaliyetlerinin de kademeli olarak yeniden açılacağını vurguladı.

"Yüzde 60 bağışıklık sağlanırsa normale dönebiliriz"

Dördüncü aşamada ise eylülün sonunda ekonomi sektörünün kademeli olarak yeniden faaliyete geçeceğine işaret eden Muhyiddin, "Günlük vaka artışları 500'ün altında kalır ve ülkede yüzde 60 bağışıklık sağlanırsa artık normale dönebiliriz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Muhyiddin, olağanüstü hal dolayısıyla faaliyetine ara verilen parlamentonun da dördüncü aşamada yeniden açılabileceğini söyledi.

Mevcut Kovid-19 tedbirleri yüzünden Malezya'nın günde 1 milyar Malezya Ringgiti (2,07 milyar TL) kaybettiğini vurgulayan Muhyiddin, "Bu şekilde devam edemeyiz. En yakın zamanda bu krizden çıkmak zorundayız." diye konuştu.

Bugüne dek 667 bin 876 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 69'a ulaştı.

Halihazırda 70 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisi gördüğü ülkede, 922 kişi yoğun bakımda tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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