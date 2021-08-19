Son dakika haberi... Malezya'da sel felaketi: 4 ölü, 2 kayıp
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Son dakika haberi... Malezya'da sel felaketi: 4 ölü, 2 kayıp

Son dakika haberi... Malezya'da sel felaketi: 4 ölü, 2 kayıp
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Malezya'nın Kedah eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kayıp durumda olduğu bildirildi.

Malezya'nın Kedah eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kayıp durumda olduğu bildirildi.

Malezya'nın Kedah eyaletinde şiddetli yağışlar seli beraberinde getirdi. Selle birlikte Jerai Dağı'ndan gelen kaya ve odun parçaları, yakınlardaki köylere taşındı. Yerleşim yerleri sular altında kalırken, Malezya İtfaiye ve Kurtarma Departmanı (JBPM) yetkilileri, şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 2 kişiden de haber alınamadığını açıkladı. Yetkililer, sel felaketinden etkilenen iki bölgedeki yapıların ağır hasar gördüğünü, bazı kişilerin evlerinde mahsur kaldığını aktardı. Selden etkilenen bölgelerde başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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