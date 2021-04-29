Son dakika haberi | Malezya'da İletişim Bakanı Seyfeddin Kovid-19'a yakalandı

Son dakika haberlerine göre KUALA Malezya'nın İletişim ve Multimedya Bakanı Seyfeddin Abdullah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

KUALA Malezya'nın İletişim ve Multimedya Bakanı Seyfeddin Abdullah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

İletişim ve Multimedya Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Seyfeddin'in Kovid-19 belirtileri nedeniyle test yaptırdığı ve dün gece testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, Seyfeddin'in durumunun iyi olduğu ve evinde karantinaya alındığı belirtildi.

Şimdiye kadar 404 bin 925 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs kaynaklı can kaybı sayısı 1477'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız