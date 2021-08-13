Son dakika haberi... Malezya'da hava kuvvetleri subayı meslektaşlarına ateş açtı: 4 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi... Malezya'nın Sarawak eyaletinde Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı bir personel, silah arkadaşlarına ateş açarak 3 kişiyi öldürüp yaşamına son verdi.

Malezya'nın Sarawak eyaletinde Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı bir personel, silah arkadaşlarına ateş açarak 3 kişiyi öldürüp yaşamına son verdi.

Malezya'nın Sarawak eyaletinde Kraliyet Hava Kuvvetleri subayı, silah arkadaşlarına ateş açtı. Sarawak Emniyet Müdür Yardımcısı Mancha Anak Ata, Hava Kuvvetleri üssündeki güvenlik karakolunda yaşanan olayda söz konusu personel dahil 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ata, ilk bilgilere göre hava kuvvetleri subayının saldırıya geçmeden önce güvenlik noktasından silah aldığını aktardı. Subayın daha sonra karakola girdiğini belirten Ata, 2 kişinin açılan ateş sonucu olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini aktardı. Ata, söz konusu subayın silah arkadaşlarını öldürdükten sonra yaşamına son verdiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı