Son dakika haberi! Malezya, bu yılki APEC zirvesini sanal ortamda yapabilir
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Son dakika haberi! Malezya, bu yılki APEC zirvesini sanal ortamda yapabilir

Son dakika haberleri: KUALA Malezya hükümeti, bu yıl ev sahipliğini yapacağı Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) zirvesinin sanal ortamda düzenlenebileceği sinyalini verdi.

Son dakika haberi! Malezya, bu yılki APEC zirvesini sanal ortamda yapabilir
13.07.2020 19:17 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:23

KUALA Malezya hükümeti, bu yıl ev sahipliğini yapacağı Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) zirvesinin sanal ortamda düzenlenebileceği sinyalini verdi.

Parlamento oturumunda APEC zirvesine ilişkin bir soruyu cevaplayan Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanı Muhammed Azmin Ali, zirvenin nasıl yapılacağına dair 3 ayrı seçenek üzerinde durduklarını kaydetti.

İlk seçeneğin zirveyi tamamen sanal ortamda yapmak olduğunu belirten Azmin, "İkinci seçeneğimiz de Kovid-19 salgınında yeşil bölge kapsamına girmiş ülkelerden fiziki katılıma izin verip diğer ülkelerin telekonferansla katılımını sağlamaktır." dedi.

Azmin, son tercihlerinin de zirve ev sahipliğini 2023'e ertelemek olacağını kaydetti.

Bu yılki zirvenin temasının, APEC üyesi ülkeler arasında dengeli ve adil iş birliği üzerine yoğunlaşacağını kaydeden Azmin, "Vizyonumuzun yıl sonuna doğru hazır olması için bakanlığımız, Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı zamanlarda üye ülkelerden üst düzey yetkililerle muhtelif fikir alışverişlerinde bulunmuştur." ifadesini kullandı.

2021'deki APEC zirvesine ev sahipliği yapacak Yeni Zelanda, 30 Haziran'da, Kovid-19'un yol açtığı güvenli seyahat riski nedeniyle zirvenin tamamen sanal ortamda düzenleneceğini duyurmuştu.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu

Avustralya, Brunei, Kanada, Endonezya, Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayland ve ABD tarafından 1989'da kurulan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC), bölgedeki ticaret ile yatırımları serbestleştirme ve ekonomilerin entegrasyonunu sağlamak üzere ticari bağlantıların kolaylaştırılmasını amaçlıyor.

Çin, Hong Kong ve Tayvan'ı 1991'de, Meksika ve Papua Yeni Gine'yi 1993'te, Şili'yi 1994'te ve Peru, Rusya ile Vietnam'ı 1998'de üyeliğe kabul eden APEC'in bünyesinde 21 ekonomi bulunuyor.

Bu yılki dönem başkanlığını Malezya'nın üstlendiği APEC'in Ekonomik Liderler Zirvesi'nin 12 Kasım'da gerçekleşmesi planlanıyor.

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Kaynak: AA

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