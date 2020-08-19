Son dakika haberi! Malatya Valisi Baruş'tan, Tümgeneral Selami Arslan'a ziyaret Son dakika haberleri: Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanlığı görevine yeni başlayan Tümgeneral Selami Arslan'ı ziyaret etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanlığı görevine yeni başlayan Tümgeneral Selami Arslan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tümgeneral Selami Arslan'ı ziyaret eden Baruş, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve başarılar diledi.

Tümgeneral Arslan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Baruş'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA