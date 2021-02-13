Son dakika haberi | Malatya Valisi Baruş, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ile Çöşnük 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen Vali Baruş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde yaklaşık 2 aydır rahat bir dönem geçirildiğini ancak son birkaç gündür mutasyonlu virüsün de etkisiyle vaka sayılarında artış görüldüğünü söyledi.

Baruş, "Son birkaç gündür haftalık ortalamalarla karşılaştırdığımızda vaka sayısında yüzde 50'nin üzerinde bir artış var. Onun için buradan vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Bu güzelleşen havalar bizi aldatmasın, katlanmış olduğumuz fedakarlıkların sonucu bu olmasın. Çünkü hakikaten vatandaşlarımız, esnafımız, herkes bir sıkıntı çekiyor. Bu sıkıntının mükafatına erişmek için sabırlı olmamız lazım. Tedbirlere mutlaka uymamız lazım. " diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğunu belirten Baruş, ancak hafta içi serbest olan saatlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına gerektiği şekilde riayet edilmezse vakaların artacağına dikkati çekti.

Baruş, "Tekrar hayatımızın daha fazla kısıtlanması ve hastanelerdeki hasta sayısı artışında sıkıntılı günler bizi bekler. Onun için çok dikkat etmemiz lazım. Lütfen rehavete kapılmayalım, zaman rehavet zamanı değil, işi sıkı tutma zamanı." ifadelerini kullandı.

"Hedef nüfusun yüzde 34'ü aşılandı"

Kentte 118 bin kişinin aşılanmasının hedeflendiğini aktaran Baruş, "Bu hedef nüfustan 39 bini aşılanmış durumda. Bir kısım sağlık görevlilerimiz de ikinci aşılarını yaptırıyor. Hedef nüfus bakımından şu anda yüzde 33-34 civarında bir aşılama oranına ulaştık ama önümüzdeki günlerde bu yoğunluğun artacağını düşünüyoruz. Çünkü sadece vatandaşlarımız tarafından pazartesi için alınan randevu sayısı 3 binin üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

Baruş, konuşmasının ardından CoronaVac aşısının ilk dozunu, Recep Bentli ise ikinci dozu yaptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine