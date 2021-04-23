Malatya Emniyet Müdürlüğünden 23 Nisan konvoyu
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Malatya Emniyet Müdürlüğünden 23 Nisan konvoyu

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ - Haberler | Güncel

Malatya Emniyet Müdürlüğünden 23 Nisan konvoyu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Malatya'da coşkulu konvoyla kutlandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğünden 23 Nisan konvoyu

MALATYA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Malatya'da coşkulu konvoyla kutlandı.

Corona virüs salgını nedeniyle 56 Saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, konvoy düzenlendi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü bahçesinde başlayan Konvoy Malatya Caddelerinde Araç konvoylarıyla gezdi. Vatandaşlar ise evlerinin balkonlara çıkarak alkışla destek verdi.

Malatya Emniyet Müdürlüğünden 23 Nisan konvoyu
Malatya Emniyet Müdürlüğünden 23 Nisan konvoyu
Malatya Emniyet Müdürlüğünden 23 Nisan konvoyu
Malatya Emniyet Müdürlüğünden 23 Nisan konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ

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