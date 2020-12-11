Son dakika haberleri! Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hastanenin Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde bir yatak henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

Hastane yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay sırasında 4 hasta tedbir amaçlı ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Ercan