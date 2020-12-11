Son dakika haberleri! Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri! Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

11.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:11

Son dakika habere göre Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hastanenin Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde bir yatak henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

Hastane yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay sırasında 4 hasta tedbir amaçlı ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Son dakika haberleri! Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Ercan

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