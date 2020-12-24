Son dakika haberi | Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi | Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

24.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:00
Son dakika haberi | Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 4 farklı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 160 gram sentetik uyuşturucu, 506 uyuşturucu hap ve az miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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