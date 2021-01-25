Son dakika haberi! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

25.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:00
Son dakika haberi! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik takip neticesinde uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen bir şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelinin iş yerinde ve aracında yapılan aramada 56 gram sentetik uyuşturucu, 55 gram esrar maddesi ile 57 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Engin Altay Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Ceyda Düvenci Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk İtfaiye Mesut Özil Yeni Malatyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 14:04:06. #1.15#
title