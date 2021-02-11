Son dakika haberi! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

11.02.2021 20:43 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:46
Son dakika haberi! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı, araçta yapılan aramada 515 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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