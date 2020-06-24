Son dakika haberi | Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı Son dakika güncel haberine göre Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 bin 100 uyuşturucu hap ve 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA