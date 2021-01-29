Son dakika haberleri... Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haberleri... Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

29.01.2021 19:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:01

Son dakika haberlerine göre Malatya'da 1 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 1 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına şehir dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Takip sonucu durdurulan bir aracın tavanında, 1 kilo 30 gram metamfetamin bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri... Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri... Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri... Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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