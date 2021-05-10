Son dakika haberi: Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi: Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda 9 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde 475 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kokain, 1029 yeşil reçeteye tabi hap, 29,87 gram metamfetamin ve bir ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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